Ρογκαβόπουλος: «Όλοι στον Παναθηναϊκό με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το πρώτο του παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε πως άπαντες στον Παναθηναϊκό τον έχουν αγκαλιάσει και αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα (3/10 - 21:15). Ο φόργουορντ των «πρασίνων» μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς έζησε το πρώτο του επίσημο ματς στο Telekom Center Athens, ευχαριστώντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου

«Παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν με πολύ μεγάλη ευχέρεια, έχουν πολύ ταλέντο και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο μετά την ήττα στην πρεμιέρα».

Για τις διαφορές σε σχέση με την πρεμιέρα: «Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, παίζουμε θεωρητικά με καλύτερη ομάδα και πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη»

Για το τι τους ζητάει ο Αταμάν: «Στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις, να μαζέψουμε τα ριμπάουντ και στην επίθεση να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα».

Για τον κόσμο: «Ήταν απίστευτη εμπειρία, ευγνώμων που την έζησα. Από την πρώτη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, τα παιδιά μου φέρονται υπέροχα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας».

Για το ότι έπαιξε λες και είναι στον Παναθηναϊκό χρόνια: «Η εμπιστοσύνη των συμπαικτών, του προπονητή. Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο».

Για τον ανταγωνισμό όταν η ομάδα είναι πλήρης: «Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, με τρομερούς παίκτες. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κόουτς θα κρίνει. Εμένα προσωπικά, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά, είμαστε μαζί όλοι. Μου δίνει τεράστιο κίνητρο, προπονούμαι με παιδιά μεγάλης ποιότητας και μπορώ να μάθω από όλους πράγματα».