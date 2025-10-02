Μπετσίροβιτς: «Απογοήτευση για τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρει τη EuroLeague»!

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς αναφέρθηκε στη διετία που εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό, σχολίασε τη φετινή εκδοχή των «πράσινων» και παραδέχθηκε ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της EuroLeague θα συνιστούσε μεγάλη απογοήτευση. Ακόμη, μίλησε για την αποχώρησή του και για τον Τζέριαν Γκραντ.

Έπειτα από δύο πετυχημένα χρόνια στον Παναθηναϊκό ως τεχνικός διευθυντής, ο Σάνι Μπετσίροβιτς ανέλαβε το ίδιο πόστο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Σε συνέντευξή του στο «Meridian Sport», ο βετεράνος Σλοβένος γκαρντ αναφέρθηκε στη θητεία του στους «πράσινους», στις όμορφες στιγμές που έζησε, αλλά και στον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους.

Μιλώντας για τις μεταγραφές που πραγματοποίησε στον Παναθηναϊκό, είπε: «Η πρώτη μου μεταγραφή ήταν ίσως ο πιο σημαντικός κρίκος και ο πιο υποτιμημένος παίκτης, ο Τζέριαν Γκραντ. Σίγουρα ένας από τους παράγοντες που μας έφεραν πολλά. Μπορεί να μην είναι πολύ ελκυστικός και να μην τραβάει την προσοχή, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος».

Σε ερώτηση για τη φετινή έκδοση των «πράσινων», τόνισε: «Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει μια σούπερ ομάδα και οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της EuroLeague θα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση».

Σχολιάζοντας την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», τόνισε: «Συμβαίνει στον κόσμο του αθλητισμού και στη ζωή. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κοινά σημεία για να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Στην αρχή σοκαρίστηκα, αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι, μόλις κλείσει μια πόρτα, όσο μεγάλη κι αν είναι, ανοίγει μια νέα, διαφορετική, ίσως και καλύτερη. Τελείωσα, εύχομαι στους ανθρώπους του συλλόγου τα καλύτερα. Ήταν χαρά μου να δουλέψω εκεί για δύο χρόνια. Η σκέψη μου στράφηκε στη Ζενίτ από την υπογραφή του συμβολαίου».

«Φοβόμαστε ότι η EuroLeague θα γίνει πρωτάθλημα βετεράνων»

Ο Μπετσίροβιτς έκανε τον απολογισμό της δουλειάς του στον Παναθηναϊκό: «Τα αποτελέσματα μιλούν για τη δουλειά μου. Η μεγαλύτερη αναγνώριση για έναν άνθρωπο στη θέση μου και τον σύλλογο για τον οποίο εργάστηκα. Aπέδειξα στο υψηλότερο επίπεδο ότι είμαι απόλυτα ικανός ν' αναλάβω την ομάδα, παίρνοντας καλές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φυσικά, με τη βοήθεια του προέδρου και σε συνεργασία με τον προπονητή».

Και πρόσθεσε: «Πάντα υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες που δείχνουν ενότητα αλλά δεν παράγουν ποτέ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα, μεγάλο μερίδιο ανήκει στον προπονητή και το προπονητικό επιτελείο, αλλά και σε εμάς που εργαζόμαστε στη σκιά για να διατηρήσουμε όλες αυτές τις σχέσεις, για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι όπως πρέπει, για να κάνουμε τις αγχωτικές καταστάσεις να φαίνονται λιγότερο αγχωτικές για τους παίκτες και την ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ισορροπηθούν, ώστε όλοι να έχουν καθαρό μυαλό και να μπορούν να σκέφτονται το μπάσκετ».

Σχολιάζοντας το μέλλον της Euroleague, επισήμανε: «Μακροπρόθεσμα, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα της Euroleague εκεί που είναι τώρα. Μακροπρόθεσμα, όλοι φοβόμαστε ότι η Euroleague, με όλα όσα έχει τώρα, θα γίνει πρωτάθλημα βετεράνων, επειδή δεν μπορείς να προσελκύσεις παίκτες από το NCAA ή συμβόλαια από το NBA και τη G League».

Σχολιάζοντας την πιθανή δημιουργία του NBA Europe, σημείωσε: «Υπάρχει ανταγωνισμός με το NBA Europe που έρχεται. Είμαι υποστηρικτής της επέκτασης του πρωταθλήματος, θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω επειδή θα αποκτήσουμε περισσότερες κορυφαίες ομάδες με καλό προϋπολογισμό και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την πιθανή είσοδο πρωταθλημάτων ή συστημάτων που θα πρέπει να δημιουργηθούν τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια».