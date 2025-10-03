Το video με τα 9 τρίποντα του Όμπστ που πέτυχε 31 πόντους δίχως να σουτάρει δίποντο!

Μπάγερν: Το video με την 30άρα και τα 9 τρίποντα του Όμπστ στην πρώτη νίκη των Βαυαρών
Η EuroLeague δημοσίευσε τα highlights από τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί του Ερυθρού Αστέρα, με τον Αντρέας Όμπστ να γεμίζει τη στατιστική του με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, δίχως να σουτάρει δίποντο.
Ο Αντρέας Ομπστ σταμάτησε στους 31 πόντους με 9/16 τρίποντα και η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.
Ο Όμπστ, που πρόσφατα αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, ξεπέρασε τους 30 πόντους χωρίς να σουτάρει δίποντο, προσθέτοντας ακόμα 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Μόναχο
