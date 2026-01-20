Το Gazzetta στέκεται στη δήλωση Μπαρτζώκα για τις βροντερές μεταγραφές ομάδων Euroleague που δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο παρκέ.

Στο περιθώριο της Media Day του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ανοδική πορεία των Πειραιωτών, χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές.

«Ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού που έριξε κατά κάποιο τρόπο τη... σπόντα του. Ποιες όμως είναι αυτές οι ομάδες; Το Gazzetta έχει την απάντηση.

Ερυθρός Αστέρας (Μπάτλερ - Γκρέιαμ)

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά την πορεία του στη Euroleague, όμως το τελευταίο διάστημα έχει πέσει και βρίσκεται στο 12-10, δίνοντας μάχη για το play in. Οι προσθήκες των Γκρέιαμ και Μπάτλερ τον μπέρδεψαν κατά κάποιο τρόπο. Ο Γκρέιαμ έχει μόλις 3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 3 ματς. Ο Μπάτλερ μετρά 12.8 πόντους και 3.7 ασίστ και προφανώς είναι πολύ ανώτερος, αλλά στο ντεμπούτο του είχε 0 σε όλα. Στο 2-5 το ρεκόρ των Σέρβων με Γκρέιαμ, στο 7-8 όταν αγωνίζεται ο Μπάτλερ.

Μπάγερν (Ντίνγουιντι)

🤜🤛 𝐆𝐎𝐎𝐃 𝐋𝐔𝐂𝐊, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑!



Spencer Dinwiddie kehrt nicht zu den Bayern zurück, aus persönlichen Gründen wurde der ursprünglich bis Saisonende gültige Vertrag des 32-Jährigen soeben einvernehmlich aufgelöst: https://t.co/wrM45b8agv@SDinwiddie_25 will not return to… pic.twitter.com/Mmn57tjiaX — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 4, 2026

Η μετακόμιση του Σπένσερ Ντίνγουιντι στη Μπάγερν προκάλεσε αίσθηση. Σπουδαίο όνομα με τιμιότατη καριέρα στο ΝΒΑ. Ωστόσο η Μπάγερν δυσκολεύτηκε να τον βάλει στο παιχνίδι της και ο Σπένσερ έχασε πολλά μεγάλα σουτ στο ξεκίνημα του. Στις 23 Οκτώβρη ανακοινώθηκε και στις 4 Γενάρη αποτέλεσε παρελθόν. Πρόλαβε να παίξει 11 ματς και είχε 11.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Η Μπάγερν στα παιχνίδια που χρησιμοποίησε τον πρώην παίκτη των Νετς είχε 2 νίκες και 9 ήττες. Οι 9 ήττες όμως ήταν συνεχόμενες, κάτι που δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος.

Πέιν (Παρτίζαν)

Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️



Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.



Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine… pic.twitter.com/453S1mVA1w — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025

Ο Καμ Πέιν με καλή σταδιοδρομία στο ΝΒΑ αποφάσισε να συνεχίσει στην Παρτίζαν, η οποία βιώνει μια από τις πιο δύσκολες σεζόν στην ιστορία της από την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς και μετά. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε στις 23 Δεκέμβρη και μέχρι τώρα έχει παίξει σε 5 ματς. Μετρά 8.8 πόντους με 3.6 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ. Τα μαντάτα δεν είναι καλά στο παρκέ, όπου η ομάδα της Σερβίας έχει 5 ήττες. Πέντε ματς ο Πέιν με τη φανέλα της Παρτίζαν, πέντε ήττες. Σε μια δύσκολη περίοδο, ο Πέιν δεν μπορεί να αλλάξει την σεζόν της ομάδας από το Βελιγράδι.



