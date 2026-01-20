Πέσιτς για αποχώρηση Ντινγουίντι: «Έπρεπε να φύγει»
Ο Σπένσερ Ντινγουίντι όταν αποκτήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου… τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με τη φανέλα των βαυαρών και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Γερμανών, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον ίδιο και στον λόγο που δεν παρέμεινε στην ομάδα.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, μιλώντας στη Mozzart, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η απομάκρυνσή του από τον σύλλογο είχε να κάνει με προσωπικούς του λόγους.
Ο έμπειρος γκαρντ, σε 9 συμμετοχές στην EuroLeague είχε, 11.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:
«Η σύζυγός του ήρθε στο Μόναχο για Χριστούγεννα, αλλά έπρεπε να επιστρέψει αμέσως λόγω ασθένειας του πατέρα της. Μετά έπρεπε να φύγει λόγω ασθένειας της μητέρας του. Όλα έγιναν μέσα σε δύο ημέρες. Έπρεπε να φύγει».
