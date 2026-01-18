Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Κέμνιτς με 87-59, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία μετά τη νίκη της κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό την περασμένη Πέμπτη, η Μπάγερν Μονάχου (15-1) πέρασε από την έδρα της Κέμνιτς (7-9) με 87-59.

Σε ένα παιχνίδι που είχε υπό τον έλεγχό της από την αρχή ως το τέλος, η ομάδα του Πέσιτς είχε πέντε παίκτες διψήφιους. Με πρώτο εξ αυτών τον Αϊζάια Μάικ που πέτυχε 16, μαζεύοντας και 6 ριμπάουντ.

Στους 12 σταμάτησε ο Λούτσιτς, ενώ ο Γκιφάι πέτυχε 11, με τους Γκέιμπριελ και Τζέσαπ να σκοράρουν 10. Θυμίζουμε πως ο Τζέσαπ με κρίσιμα σουτ «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό, ενώ κόντρα στην Κέμνιτς σκόραρε 2/4, με τον Ομπστ να σκοράρει 1/3.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-42, 45-65, 59-87