Κέμνιτς - Μπάγερν 59-87: Με φόρα από τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό
Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό την περασμένη Πέμπτη, η Μπάγερν Μονάχου (15-1) πέρασε από την έδρα της Κέμνιτς (7-9) με 87-59.
Σε ένα παιχνίδι που είχε υπό τον έλεγχό της από την αρχή ως το τέλος, η ομάδα του Πέσιτς είχε πέντε παίκτες διψήφιους. Με πρώτο εξ αυτών τον Αϊζάια Μάικ που πέτυχε 16, μαζεύοντας και 6 ριμπάουντ.
Στους 12 σταμάτησε ο Λούτσιτς, ενώ ο Γκιφάι πέτυχε 11, με τους Γκέιμπριελ και Τζέσαπ να σκοράρουν 10. Θυμίζουμε πως ο Τζέσαπ με κρίσιμα σουτ «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό, ενώ κόντρα στην Κέμνιτς σκόραρε 2/4, με τον Ομπστ να σκοράρει 1/3.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-42, 45-65, 59-87
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.