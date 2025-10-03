Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 89-77.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στη Μαδρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» παρά τη μεγάλη προσπάθεια δεν κατάφεραν να κάνουν δύο τις νίκες τους, με τη Ρεάλ να επικρατεί 89-77.

Η ομάδα του Πειραιά ενώ ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 7/7 τρίποντα, ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας πέσει στο 8/27. Ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους.