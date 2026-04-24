Γνωστές έγιναν οι ώρες του τρίτου και του τέταρτου παιχνιδιού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Η EuroLeague γνωστοποίησε το πρόγραμμα των πρώτων 4 αγώνων των Play Offs, με όλα τα ζευγάρια να έχουν διαμορφωθεί πλέον.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας διαμορφώνοντας και το τελευταίο ζευγάρι για την post season. Να σημειώθει ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι ώρες για τα Game 5, οι οποίες θα ανακοινωθούν εάν χρειαστεί, δηλαδή εάν κάποια σειρά κριθεί σε αυτά.

Το πρόγραμμα των Play Offs