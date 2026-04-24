Μπλόσομγκεϊμ: «Ο Ολυμπιακός πιθανότατα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της σεζόν»

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ μίλησε στη flash interview για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στα Play Offs κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

«Νιώθω καλά. Αν δούμε όλη τη σεζόν προσπαθήσαμε να παλεύουμε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι ξεχωριστό. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, παλέψαμε. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ.

Τώρα έχουμε μπροστά μια τεράστια πρόκληση. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα, ξέρουμε τι μπάσκετ έπαιξαν. Πιθανότατα έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ της σεζόν. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα».