Ρεάλ - Ολυμπιακός: Κάρφωμα με εντυπωσιακό άλμα ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη «διαβολοβδομάδα» του στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της, έχοντας δείξει άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο.
Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ, βρήκε ελεύθερο κεντρικό διάδρομο και με μεγάλο άλμα κάρφωσε.
Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Kostas Antetokounmpo with a two-handed dunk after great ball movement from @Olympiacos_BC👀#MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/A7VlO6QUTD— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2025
