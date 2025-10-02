Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρήκε ελεύθερο διάδρομο και κάρφωσε εντυπωσιακά για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη «διαβολοβδομάδα» του στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της, έχοντας δείξει άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ, βρήκε ελεύθερο κεντρικό διάδρομο και με μεγάλο άλμα κάρφωσε.