Ρεάλ - Ολυμπιακός: Κάρφωμα με εντυπωσιακό άλμα ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρήκε ελεύθερο διάδρομο και κάρφωσε εντυπωσιακά για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη «διαβολοβδομάδα» του στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της, έχοντας δείξει άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ, βρήκε ελεύθερο κεντρικό διάδρομο και με μεγάλο άλμα κάρφωσε.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

 

     

