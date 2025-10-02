O Παπανικολάου ξεπέρασε τον Πρίντεζη και έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Ο Κώστας Παπανικολάου αγωνίστηκε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη, ώστε να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία των Πειραιωτών!

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετρά 370 συμμετοχές στη EuroLeague, 339 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 31 στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στη EuroLeague, 364 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδας και 2 στο Διηπειρωτικό.

Επιπλέον, ο Κώστας Παπανικολάου κατέχει και τα εξής σημαντικά ρεκόρ: