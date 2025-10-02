O Παπανικολάου ξεπέρασε τον Πρίντεζη και έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Παπανικολάου, Ολυμπιακός: Ξεπέρασε τον Πρίντεζη και έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών!
Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη που είχε 747. Πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετρά 370 συμμετοχές στη EuroLeague, 339 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 31 στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στη EuroLeague, 364 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδας και 2 στο Διηπειρωτικό.
Επιπλέον, ο Κώστας Παπανικολάου κατέχει και τα εξής σημαντικά ρεκόρ:
- Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές του Ολυμπιακού στην EuroLeague.
- Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.
- Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.
