Λεσόρ για τον καβγά με Πετρούσεφ: «Του είπα ”αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε μετά το παιχνίδι”»!

Ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκε στην παλαιότερη κόντρα του με τον Φίλιπ Πετρούσεφ, όταν ο πρώτος αγωνιζόταν ακόμη στην Παρτίζαν και ο Σέρβος σέντερ στον Ερυθρό Αστέρα.

Τη σεζόν 2022/23, οι κόντρες του Ματίας Λεσόρ και του Φίλιπ Πετρούσεφ μοιράστηκαν στην Αδριατική Λίγκα και τη EuroLeague ενώ σημαδεύτηκαν από το μεταξύ τους επεισόδιο στο φινάλε του αγώνα με γηπεδούχους τους «ασπρόμαυρους» τον Μάρτιο του 2023, για την ABA Liga.

Το σκριν του Πετρούσεφ είχε ρίξει τον Λεσόρ στο παρκέ, με την κατάσταση να ηρεμεί προς στιγμήν μετά την παρέμβαση του Ζακ ΛεΝτέι. Παρ’ όλα αυτά, ο Λεσόρ φαίνεται πως του το… κρατούσε αφού μετά το τελευταίο σουτ του Μάρκοβιτς, ο Γάλλος επιτέθηκε στον Σέρβο ψηλό, τον έσπρωξε με δύναμη και του έριξε γροθιά στο πρόσωπο.

Οι συμπαίκτες τους μπήκαν στη μέση να τους χωρίσουν, το ίδιο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ ο Λεσόρ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών από την Αδριατική Λίγκα και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Ο Γάλλος σέντερ απολογήθηκε δημόσια ενώ ο Πετρούσεφ πήγε στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση κατά του Λεσόρ για βιαιοπραγία!

Οι εξηγήσεις του Λεσόρ

Ο Λεσόρ φιλοξενήθηκε στο podcast 6,75 Range, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε εκείνο το περιστατικό: «Ειλικρινά, δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση. Ακόμα δεν υπάρχει. Ήταν απλά η ένταση της στιγμής. Αυτός παίζει με τον δικό του τρόπο, και εγώ είμαι άνθρωπος που κρατάει το λόγο του, αν σου πω κάτι, το τηρώ. Του είπα να σταματήσει να παίζει έτσι. Δεν με πειράζει η σωματική επαφή, αλλά το να κάνεις πράγματα χωρίς λόγο... Για παράδειγμα, είμαι στη γραμμή των ελεύθερων βολών και αυτός με χτυπάει με τον αγκώνα. Δεν πάω καν για το ριμπάουντ.

Ξέρω ότι δεν θέλει να πάει έτσι, να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός δεν είναι ο εαυτός του, πραγματικά. Απλά παίξε το παιχνίδι σου, αδερφέ. Παίξε με τον δικό σου τρόπο, δεν είσαι γνωστός για το σωματικό σου παιχνίδι. Δεν είσαι γνωστός ως κάποιος που χτυπάει τους άλλους ή του αρέσει να τον χτυπάνε. Οπότε, ας μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Μου αρέσει περισσότερο από εσένα. Δεν με πειράζει να με χτυπάνε και χτυπάω τους άλλους. Του είπα μερικές φορές να σταματήσει, να παίξει μπάσκετ. Δεν θα με βγάλεις από το παιχνίδι. Θα τελειώσω τον αγώνα. Αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε να το κάνουμε μετά το παιχνίδι. Αυτό του είπα, πραγματικά. Συνέχισε να με χτυπάει.

Δεν είμαι περήφανος για εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να μεταδώσω αυτή την εικόνα στα παιδιά μου. Είναι κάτι που έκανα εκείνη τη στιγμή. Είναι μέρος της προσωπικότητάς μου, δεν είμαι ψεύτικος. Δεν θα πω ότι το μετανιώνω, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος».

