Αταμάν για Όσμαν: «Έκανε προπόνηση, θα αποφασίσουμε αύριο για τη συμμετοχή του»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα (3/10 - 21:15), για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, απαντώντας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Τσέντι Όσμαν.
Ο Τούρκος φόργουορντ προπονήθηκε και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί το πρωί της Παρασκευής. «Ο Όσμαν έκανε προπόνηση, θα δούμε αύριο πώς είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε αύριο μετά την πρωινή προπόνηση» ανέφερε σχετικά ο Αταμάν.
Οι δηλώσεις του Αταμάν για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
«Η Μπαρτσελόνα ήρθε μετά από ήττα απέναντι στη Χάποελ. Έχουν πολύ καλό ρόστερ και παίκτες με εμπειρία και σε τέτοια ατμόσφαιρα όπως του ΟΑΚΑ, αυτοί οι παίκτες είναι ισχυροί πνευματικά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Θυμάμαι ότι πέρσι κερδίσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο».
Σχετικά με τον λίγο χρόνο προετοιμασίας της ομάδας το καλοκαίρι: «Πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε ο ένας τον άλλος στην άμυνα. Στην επίθεση έχουμε παίκτες που έχουν μάθει να παίζουν μαζί, ενώ οι νέοι πρέπει να προσαρμοστούν. Χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστεί η ομάδα σε αυτούς και εκείνοι στην ομάδα».
