Η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε σε κάθε επίπεδο απέναντι στην Παρί και πήρε με άνεση τη νίκη με 96-77 στην πρεμιέρα της EuroLeague, για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.

Η Φενέρμπαχτσε με «όπλο» της την επιθετική της ικανότητα κατάφερε να ρίξει στο... καναβάτσο την Παρί στην πρεμιέρα της EuroLeague επικρατώντας με 96-77 για να ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν 2025-26.

Από εκεί που το άφησαν συνέχισαν οι πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στους ανταγωνιστικούς για ένα 20λεπτο Γάλλους.

Φενέρμπαχτσε - Παρί: Το ματς

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν πιο... νωχελικό με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα μέχρι και το 6ο λεπτό του ματς (13-13). Εκεί οι Μόργκαν και Καβαλιέρ έδωσαν το προβάδισμα στην Παρί (13-17), όμως η Φενέρ με επτά σερί πόντους βρήκε τον τρόπο να περάσει μπροστά (20-17) και στη συνέχεια με ένα 5-0 σερί κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο με διαφορά 6 πόντων (25-19).

Ο Μπόνζι Κόλσον το πήρε πάνω του στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και έβαλε γρήγορα την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους στο +9 (30-21). Μπιρτς και Χολ εκτόξευσαν μάλιστα το προβάδισμα στο +14 (35-21) και η διψήφια διαφορά καλά κρατούσε μέχρι να καταφέρει η Παρί να βγάλει την αντίδραση που επιβαλλόταν με τα τρίποντα των Ουατάρα και Ρόμπινσον για το 40-34. Ο Χολ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και διατηρούσε τη Φενέρ μπροστά στο σκορ, όμως οι Καβαλιέρ και Ιφί μείωσαν στο τρίποντο πριν το δεύτερο ημίχρονο (43-40).

Μετά την ανάπαυλα, ο Χόρτον Τάκερ πήρε την σκυτάλη για να διατηρήσει σε θέση οδηγού τους Τούρκους (50-44), όμως ο φοβερός Ιφί με 9 συνεχόμενους δικούς του πόντους ανέτρεψε το σκορ (51-53). Έκτοτε συνέχισαν συντηρητικά και οι δύο ομάδες. Με ένα επιμέρους 13-2 και το τρομερό buzzer beater τρίποντο δια χειρός Μέλι, η Φενέρ μπήκε στην τελευταία περίοδο με διψήφια διαφορά (70-59).

Ο -σε τρομερή κατάσταση- Χολ μαζί με τον Μπάλντγουιν συνέχισαν την εξαιρετική δουλειά και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όσο η Παρί πάλευε με κύριο πρωταγωνιστή τον Ιφί χωρίς όμως να βάλει σε κίνδυνο ξανά την ομάδα του κόουτς Γιασικεβίτσιους.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η αναλογία ασίστ λαθών έκανε τη διαφορά με 25-14 έναντι του 11-18 της Παρί.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντέβον Χολ με 22 πόντους (5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με ένα κλέψιμο και ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με double double 10 πόντων και 10 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ερέρα που σε 17'45" σκόραρε δύο πόντους μόλις.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο Μέλι με τις τριποντάρες του πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Παρί έχει όλη την όρεξη και τη διάθεση να φανεί ανταγωνιστική αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Fenerbahce Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Saras Jasikevicius MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 A. Bacot Jr. * 13:59 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 1 0 6 1 M. Birsen 01:19 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 2 W. Baldwin IV 26:17 10 3/8 37.5% 3/6 50% 0/2 0% 4/8 50% 1 1 2 10 7 1 0 0 15 4 N. Melli 24:31 9 3/7 42.9% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 5 6 3 2 1 3 1 17 8 T. Horton-Tucker * 20:04 20 6/10 60% 4/4 100% 2/6 33.3% 6/7 85.7% 0 2 2 2 8 5 1 1 16 11 B. Boston Jr. 08:42 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 1 0 6 13 T. Biberovic 22:35 9 3/8 37.5% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 5 5 2 4 2 1 0 7 17 O. Bitim 11:05 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 4 0 0 0 -5 18 M. Jantunen * 15:06 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 1 3 1 6 0 0 1 6 20 D. Hall * 25:35 22 7/12 58.3% 2/2 100% 5/6 83.3% 3/4 75% 0 4 4 2 4 3 0 0 23 50 B. Colson * 14:19 7 4/6 66.7% 3/4 75% 0/2 0% 1/1 100% 0 2 2 2 3 0 0 1 12 92 K. Birch 16:28 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 4 1 0 0 -1 Team/Coaches 1 4 5 0 1 5 TOTAL 200:00 96 33/62 53.2% 18/27 66.7% 15/35 42.9% 15/21 71.4% 5 30 35 25 45 16 7 4 112