Η Φενέρμπαχτσε με «όπλο» της την επιθετική της ικανότητα κατάφερε να ρίξει στο... καναβάτσο την Παρί στην πρεμιέρα της EuroLeague επικρατώντας με 96-77 για να ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν 2025-26.
Από εκεί που το άφησαν συνέχισαν οι πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στους ανταγωνιστικούς για ένα 20λεπτο Γάλλους.
Φενέρμπαχτσε - Παρί: Το ματς
Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν πιο... νωχελικό με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα μέχρι και το 6ο λεπτό του ματς (13-13). Εκεί οι Μόργκαν και Καβαλιέρ έδωσαν το προβάδισμα στην Παρί (13-17), όμως η Φενέρ με επτά σερί πόντους βρήκε τον τρόπο να περάσει μπροστά (20-17) και στη συνέχεια με ένα 5-0 σερί κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο με διαφορά 6 πόντων (25-19).
Ο Μπόνζι Κόλσον το πήρε πάνω του στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και έβαλε γρήγορα την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους στο +9 (30-21). Μπιρτς και Χολ εκτόξευσαν μάλιστα το προβάδισμα στο +14 (35-21) και η διψήφια διαφορά καλά κρατούσε μέχρι να καταφέρει η Παρί να βγάλει την αντίδραση που επιβαλλόταν με τα τρίποντα των Ουατάρα και Ρόμπινσον για το 40-34. Ο Χολ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και διατηρούσε τη Φενέρ μπροστά στο σκορ, όμως οι Καβαλιέρ και Ιφί μείωσαν στο τρίποντο πριν το δεύτερο ημίχρονο (43-40).
Μετά την ανάπαυλα, ο Χόρτον Τάκερ πήρε την σκυτάλη για να διατηρήσει σε θέση οδηγού τους Τούρκους (50-44), όμως ο φοβερός Ιφί με 9 συνεχόμενους δικούς του πόντους ανέτρεψε το σκορ (51-53). Έκτοτε συνέχισαν συντηρητικά και οι δύο ομάδες. Με ένα επιμέρους 13-2 και το τρομερό buzzer beater τρίποντο δια χειρός Μέλι, η Φενέρ μπήκε στην τελευταία περίοδο με διψήφια διαφορά (70-59).
Her zaman hazır! 🫡@NikMelli— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 1, 2025
pic.twitter.com/0Qx18nOU9x
Ο -σε τρομερή κατάσταση- Χολ μαζί με τον Μπάλντγουιν συνέχισαν την εξαιρετική δουλειά και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όσο η Παρί πάλευε με κύριο πρωταγωνιστή τον Ιφί χωρίς όμως να βάλει σε κίνδυνο ξανά την ομάδα του κόουτς Γιασικεβίτσιους.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η αναλογία ασίστ λαθών έκανε τη διαφορά με 25-14 έναντι του 11-18 της Παρί.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντέβον Χολ με 22 πόντους (5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με ένα κλέψιμο και ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με double double 10 πόντων και 10 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ερέρα που σε 17'45" σκόραρε δύο πόντους μόλις.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο Μέλι με τις τριποντάρες του πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Παρί έχει όλη την όρεξη και τη διάθεση να φανεί ανταγωνιστική αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Saras Jasikevicius
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|0
|A. Bacot Jr. *
|13:59
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|1
|0
|6
|1
|M. Birsen
|01:19
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|2
|W. Baldwin IV
|26:17
|10
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|4/8
|50%
|1
|1
|2
|10
|7
|1
|0
|0
|15
|4
|N. Melli
|24:31
|9
|3/7
|42.9%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|3
|2
|1
|3
|1
|17
|8
|T. Horton-Tucker *
|20:04
|20
|6/10
|60%
|4/4
|100%
|2/6
|33.3%
|6/7
|85.7%
|0
|2
|2
|2
|8
|5
|1
|1
|16
|11
|B. Boston Jr.
|08:42
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|6
|13
|T. Biberovic
|22:35
|9
|3/8
|37.5%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|2
|4
|2
|1
|0
|7
|17
|O. Bitim
|11:05
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|4
|0
|0
|0
|-5
|18
|M. Jantunen *
|15:06
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|6
|0
|0
|1
|6
|20
|D. Hall *
|25:35
|22
|7/12
|58.3%
|2/2
|100%
|5/6
|83.3%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|2
|4
|3
|0
|0
|23
|50
|B. Colson *
|14:19
|7
|4/6
|66.7%
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|0
|1
|12
|92
|K. Birch
|16:28
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|1
|5
|TOTAL
|200:00
|96
|33/62
|53.2%
|18/27
|66.7%
|15/35
|42.9%
|15/21
|71.4%
|5
|30
|35
|25
|45
|16
|7
|4
|112
|Paris Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|2
|N. Hifi
|19:44
|23
|2/10
|20.0%
|5/7
|71.4%
|4/4
|100%
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|0
|1
|18
|4
|L. Cavaliere
|12:59
|5
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|12
|5
|J. Robinson *
|20:14
|17
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|2/6
|33.3%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|0
|1
|15
|7
|S. Herrera *
|17:45
|2
|0/1
|0%
|0/5
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|-4
|13
|A. Dokossi
|17:25
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|7
|10
|3
|2
|1
|0
|3
|11
|15
|M. Faye *
|10:56
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|20
|J. Morgan
|14:50
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|3
|0
|1
|0
|21
|I. Bako
|09:34
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-4
|22
|A. M'baye *
|16:47
|6
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|24
|Y. Ouattara *
|23:37
|5
|0/7
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|2
|-2
|34
|D. Hommes
|18:39
|9
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|9
|35
|D. Willis
|17:30
|4
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|3
|Team/Coaches
|5
|1
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|77
|12/40
|30%
|13/31
|41.9%
|14/22
|63.6%
|18
|28
|46
|11
|10
|18
|1
|21
|72
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.