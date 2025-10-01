Ολυμπιακός: Έφτασε Μαδρίτη και ετοιμάζεται για Ρεάλ (vid)
Aποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλές Μαυροδόντης
Λίγο μετά τις 18:00 έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού με πτήση από την Bιτόρια. Οι Πειραιώτες έκαναν προπόνηση στο γήπεδο της Μπασκόνια και στη συνέχεια έφυγαν αμέσως για το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.
Δείτε ΕπίσηςΟ Μπαρτζώκας αποκάλυψε πότε θα κάνει ντεμπούτο ο Νιλικίνα και μίλησε ξεχωριστά για τον Ντόρσεϊ: «Εγώ σας τα είχα πει...»
O Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει με 14 παίκτες στην Ισπανία, καθώς εκτός έχουν μείνει οι ΜακΚίσικ και Έβανς, ενώ ο Νιλικινα ταξίδεψε, προπονείται, αλλά όπως είπε ο Μπαρτζωκας δεν αναμένεται να πάρει χρόνο στο ματς της Μαδρίτης
Το Gazzetta ήταν εκεί και ταξίδεψε μαζί με την ομάδα, δείτε εικόνες και βίντεο!
