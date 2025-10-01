Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στη Μαδρίτη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ την Πέμπτη (21:45, live Gazzetta).

Aποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλές Μαυροδόντης

Λίγο μετά τις 18:00 έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού με πτήση από την Bιτόρια. Οι Πειραιώτες έκαναν προπόνηση στο γήπεδο της Μπασκόνια και στη συνέχεια έφυγαν αμέσως για το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

O Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει με 14 παίκτες στην Ισπανία, καθώς εκτός έχουν μείνει οι ΜακΚίσικ και Έβανς, ενώ ο Νιλικινα ταξίδεψε, προπονείται, αλλά όπως είπε ο Μπαρτζωκας δεν αναμένεται να πάρει χρόνο στο ματς της Μαδρίτης

Το Gazzetta ήταν εκεί και ταξίδεψε μαζί με την ομάδα, δείτε εικόνες και βίντεο!



