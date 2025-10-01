Η EHCB Coaches Academy συνεχίζει με στόχο να διαμορφώσει νέους προπονητές μπάσκετ, προσφέροντας online εκπαίδευση από κορυφαίους του χώρου, δικτύωση και καινοτομίες στη δομή σπουδών.

Η Ακαδημία Προπονητών της EuroLeague (EHCB Coaches Academy) μπαίνει στην 6η γενιά της, συνεχίζοντας με τους ίδιους στόχους: να μεταφέρει γνώση, εμπειρία και φιλοσοφία από τους κορυφαίους προπονητές του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ στις επόμενες γενιές.

Από το Βελιγράδι σε όλο τον κόσμο

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, έχει εξελιχθεί σε μια ακαδημία διεθνούς εμβέλειας. Για πρώτη φορά, το ιστορικό Κολλέγιο Προπονητικής Μπάσκετ του Βελιγραδίου είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, με online μαθήματα στα αγγλικά. Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε ο καθηγητής Αλεξάνταρ Νίκολιτς για την εκπαίδευση προπονητών στη Γιουγκοσλαβία, άφησε παρακαταθήκη για θρύλους όπως οι Μάλκοβιτς, Ίβκοβιτς και Ομπράντοβιτς – και πλέον έχει ανοίξει τις πύλες του σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η δομή του προγράμματος

Η 6η γενιά της Ακαδημίας ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2025 και θα διαρκέσει επτά μήνες, μέχρι τον Ιούλιο του 2026. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο και χωρίζεται σε οκτώ ενότητες:

Γενικές Ακαδημαϊκές Διαλέξεις του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου

Διαλέξεις μπάσκετ από το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Μαθήματα scouting από βοηθούς προπονητές της EuroLeague

Διαλέξεις φυσικής κατάστασης από την ESCCA

Μαθήματα διαιτησίας από την UEBO

Ιατρική προσέγγιση από γιατρούς της EuroLeague

Διαδικτυακές διαλέξεις μελών EHCB

EHCB Coaches Congress

Το πρόγραμμα κορυφώνεται με το ετήσιο EHCB Coaches Congress, που θα περιλαμβάνει δια ζώσης συνεδρίες, σεμινάρια στο παρκέ, συζητήσεις και βραδιές networking με συμμετοχή κορυφαίων προπονητών και στελεχών από όλο τον κόσμο.

Οι κορυφαίοι στους κορυφαίους

Τα μέλη της EHCB συγκεντρώνουν περισσότερες από 300 σεζόν εμπειρίας ως head coaches, με αμέτρητους τίτλους: EuroLeague, εθνικά πρωταθλήματα, διεθνείς διοργανώσεις, παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιακά μετάλλια. Ανάμεσά τους και ο προπονητής των Toronto Raptors, Ντάρκο Ράγιακοβιτς, που προστέθηκε πρόσφατα στο δίκτυο.

Ένα παγκόσμιο δίκτυο

Πάνω από 700 απόφοιτοι από 70 χώρες έχουν ήδη περάσει από την Ακαδημία – head coaches, assistant coaches, σκάουτερ, γυμναστές και sport managers. Το πρόγραμμα προσφέρει όχι μόνο πολύτιμη γνώση αλλά και ένα μοναδικό δίκτυο συνεργασίας, που συχνά αποδεικνύεται το κλειδί για την εξέλιξη της καριέρας κάθε συμμετέχοντα.

Το μέλλον της προπονητικής

Η αποστολή της EHCB Coaches Academy είναι ξεκάθαρη: να αφήσει παρακαταθήκη, να βελτιώσει το παιχνίδι και να ενισχύσει τον ρόλο του προπονητή στο μπάσκετ του μέλλοντος. Με κορυφαίο περιεχόμενο, διαδραστική εκπαίδευση και παγκόσμιο χαρακτήρα, το πρόγραμμα έχει ήδη κερδίσει θέση ανάμεσα στα κορυφαία εκπαιδευτικά projects του παγκόσμιου μπάσκετ.