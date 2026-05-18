Super League: Αλλαγή ώρας στο Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Με την τελευταία αγωνιστική των Play Out να μην έχει το παραμικρό ενδιαφέρον, καθώς έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά οι ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός, η Super League μετά από σχετικό αίτημα δέχθηκε να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης του Ατρόμητου με τους Σερραίους.
Ο αγώνας αυτός ήταν προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 19:00 και θα αρχίσει την ίδια ημέρα αλλά στις 18:00. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21.05.2026 στις 18:00 (αντί για τις 19:00)».
