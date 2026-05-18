Με ανακοίνωσή της η Super League ενημέρωσε πως η αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό θα γίνει σε άλλη ώρα από την αρχική που είχε προγραμματιστεί.

Με την τελευταία αγωνιστική των Play Out να μην έχει το παραμικρό ενδιαφέρον, καθώς έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά οι ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός, η Super League μετά από σχετικό αίτημα δέχθηκε να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης του Ατρόμητου με τους Σερραίους.

Ο αγώνας αυτός ήταν προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 19:00 και θα αρχίσει την ίδια ημέρα αλλά στις 18:00. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21.05.2026 στις 18:00 (αντί για τις 19:00)».