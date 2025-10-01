Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague; Οι φίλαθλοι των «πρασίνων» απαντούν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα στο TELEKOM CENTER Athens.

Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και πολύ μπάσκετ το Gazzetta βρέθηκε στο πλευρό των φιλάθλων, μαζί με τη Stoiximan, για να καταγράψει τον παλμό της εξέδρας.

Η Ευτυχία Οικονομίδου ρώτησε τον κόσμο για τις προσδοκίες τους από τον Παναθηναϊκό στη φετινή EuroLeague, τις εντυπώσεις τους για την φιλοξενία του Final Four, αλλά και ποιες μεταγραφές ξεχωρίζουν στο νέο ρόστερ των πράσινων.

Δείτε όσα είπαν στην κάμερα: