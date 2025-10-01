Γουόρντ: «Έφυγαν οι πεταλούδες από το στομάχι μόλις ευστόχησα στο πρώτο σουτ»

Μετά την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην φετινή Euroleague, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τα «ερυθρόλευκα» αλλά και για το επόμενο ματς με την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Τάισον Γουόρντ πραγματοποίησε το καλύτερο ντεμπούτο στην Euroleague κόντρα στη Μπασκόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού καθώς στα 14:51 που αγωνίστηκε είχε 11 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο και 6/6 βολές. Ενόψει και του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στα όσα συνέβησαν στην Βιτόρια αλλά και για την δική του απόδοση.

«Μια νίκη είναι πάντα μια νίκη. Είναι σίγουρα ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στη συνέχεια, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να παίρνεις ό,τι μπορείς» είπε αρχικά ο Γουόρντ και απάντησε σε ερώτηση για το αν είχε... πεταλούδες στο στομάχι για το δικό του ντεμπούτο:

«Ναι, είχα αλλά μόλις όμως μπήκε το πρώτο μου σουτ, όλα τα υπόλοιπα ήρθαν φυσικά. Από εκεί και πέρα, απλώς ένιωθα το παιχνίδι και προσπαθούσα να βελτιώνομαι κάθε λεπτό που περνούσε».

Και συνέχισε :«Προσπάθησα να μείνω στα βασικά μου και να ξεκινήσω από την άμυνα, εκεί είναι η βάση μου. Ακόμα μαθαίνω και προσαρμόζομαι, αλλά όταν παίζω με στόχο και συγκέντρωση, νιώθω ότι αποδίδω καλύτερα. Αν μείνω πιστός σε αυτό, τα υπόλοιπα θα έρθουν».