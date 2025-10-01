Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα ήθελε τον Νιλικίνα να μπει στη 12άδα ενώ μίλησε και για την αυτοπεποίθηση του Τόμας Γουόκαπ. Αποστολή στην Ισπανία: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νικηφόρα πρεμιέρα στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια με 102-96 και στρέφει πλέον την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (2/10) με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του πριν από τον αγώνα με τη «Βασίλισσα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο αν θα παίξει ο Φρανκ Νιλικίνα.

🔴💥 Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα εν όψει του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης



📍Αποστολή στην Ισπανία: @achilleas_mavro pic.twitter.com/81CvDf8Q4q — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025

Για το τι κρατάει από τη νίκη επί της Μπασκόνια και τι αφήνει: «Δεν μπορούμε να κρατάμε ό,τι μας συμφέρει. Η διαδικασία βελτίωσης μιας ομάδας περνάει από πολλά στάδια: αγώνες, προπονήσεις φυσικά, βίντεο – όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Και φυσικά, πολλές φορές πρέπει να κερδίσεις σκληρά μαθήματα μέσω των ηττών. Εμείς ξεκινήσαμε νικηφόρα χθες, ήταν πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι είχαμε καλή εκτέλεση.

Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους, έχοντας ένα ποσοστό κοντά στο 20% στο τρίποντο. Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα σουτ ήταν τελείως ελεύθερα, από πολύ καλούς σουτέρ. Και το γεγονός ότι είχαμε 20 επιθετικά ριμπάουντ ήταν κάτι στο οποίο δίνουμε έμφαση φέτος.

Και μας ικανοποίησε πολύ γιατί ήταν ένα σημείο του παιχνιδιού που θεωρούμε ότι αποτέλεσε βασικό λόγο για να κερδίσουμε. Επίσης, το γεγονός ότι, παρότι το παιχνίδι πήγαινε σε τρελό τέμπο, είχαμε υπομονή να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, ήταν σημαντικό. Από την άλλη, δεν αμυνθήκαμε καλά στο αμυντικό transition. Έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο αποφασιστικοί, να ξοδέψουμε καλύτερα τα φάουλ εκεί. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα αναλύθηκε στο βίντεο και ελπίζουμε στους τομείς που δεν πήγαμε καλά να δείξουμε βελτίωση, αλλά και στους τομείς που πήγαμε καλά να παραμείνουμε σταθεροί».

Για το πόσο διαφορετικό παιχνίδι περιμένει στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ, που θα είναι μπροστά στους φιλάθλους της: «Πάντα, το προηγούμενο αποτέλεσμα παίζει ρόλο στο επόμενο, συχνά. Από την άλλη, ξέρουμε και τις δυνατότητές μας, αλλά φυσικά και τις δυνατότητες της Ρεάλ. Είναι ομάδα που έχει πάρα πολύ ταλέντο. Το σίγουρο είναι ότι έχει μια καινούργια προπονητική φιλοσοφία, που θεωρώ ότι ήταν παρόμοια μετά τον κόουτς Λάσο και τον κόουτς Ματέο. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο πώς παίζουν και ίσως αυτό τους πάρει λίγο χρόνο για να παίξουν με βάση τις δυνατότητες και με βάση το εκπληκτικό ρόστερ που έχουν.

Δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Είναι ομάδα που ξέρει να παίζει μαζί, ξέρει να κερδίζει και έχουν προσθήκες παικτών οι οποίοι δείχνουν, κατά τη γνώμη μου, ότι έχουν γρήγορα ενσωματωθεί σε αυτό που πρέπει να κάνουν. Εννοείται ότι περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό για εμάς να ανταποκριθούμε, να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε».

Για το αν υπάρχει η σκέψη για τη χρησιμοποίηση του Νιλικίνα στη 12άδα: «Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει να έχουμε σαν προπονητές και σαν ομάδα γενικά. Ο τρόπος που παίζουμε απαιτεί να κάνει κάποιες προπονήσεις. Παρ’ ό,τι πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο αμέσως κατάλαβε το πνεύμα, το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Το δείχνει στις προπονήσεις και από τα ατομικά βίντεο που παρουσιάζουμε.

Αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στο να μπει την Κυριακή με τον Μαρούσι και ακολούθως να παίξει με τη Ντουμπάι».

Για τον Ντόρσεϊ: «Σας το είχα πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και σας είχα πει να υπολογίζετε στον Ολυμπιακό, γιατί όλοι βλέπουμε τα ρόστερ των ομάδων και συχνά υποτιμούμε τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Και σας είχα πει ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική περίπτωση φέτος.

Καταρχάς, είναι υγιής. Δεύτερον, τελείωσε το παιχνίδι όπως το τελείωσε πέρυσι. Έπαιξε πολύ καλά με την Εθνική. Δουλεύει φοβερά, όπως τα ξέρετε και όλοι. Πάει για έξτρα ατομικές προπονήσεις. Ακόμα και την Κυριακή που γυρίσαμε πολύ αργά από τη Ρόδο, όπου είχε αναδειχθεί MVP στο τουρνουά, ενώ είχαμε ρεπό, αυτός πήγε και σούταρε. Αυτό δείχνει το κίνητρό του να παίξει καλά φέτος. Και εγώ δεν έχω παρά να το επιβραβεύσω αυτό το πράγμα. Φυσικά, και με τον τρόπο που παίζει. Κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια στην άμυνα από ό,τι έκανε πέρυσι. Γενικά δείχνει να θέλει να παίξει με τον σύνολο, παρότι είναι ένας παίκτης που είναι φύσει και θέσει σκόρερ.

Και ακριβώς σε αυτό θέλω να προσθέσω και τον Γουόκαπ. Γιατί πέρυσι ήταν σε σημαντικό χρονικό διάστημα έξω, δηλαδή μήνες, και γενικά όσο έπαιζε, έπαιζε χωρίς να κάνει το 50% της προπόνησης. Φέτος, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει πολύ σ’ αυτούς τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στην ομάδα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικοί».

Για την αυτοπεποίθηση του Γουόκαπ: «Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα εγώ για τον Τόμας. Ο Τόμας είναι ένας παίκτης που ό,τι κάνει, το κάνει για να κερδίσει η ομάδα. Και αν κρίνει ότι πρέπει να κάνει αυτό, ξέρει ότι έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη μου. Όταν ένας παίκτης νιώθει την εμπιστοσύνη του προπονητή, συνήθως παίζει και με αυτοπεποίθηση στα κρίσιμα σημεία».