Euroleague: Οι απουσίες στις σημερινές αναμετρήσεις
Δείτε το ιατρικό δελτίο της Euroleague για τα αποψινά (1/10) παιχνίδια.
Συνολικά τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει η δεύτερη ημέρα (1/10) δράσης της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague, μετά την πρεμιέρα της Τρίτης (30/9).
Πιο συγκεκριμένα, η Μονακό υποδέχεται στις 20:30 τη Ζάλγκιρις, στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε την Παρί και στις 21:00 η Βιλερμπάν τη Βαλένθια. Δείτε ποιες είναι οι απουσίες των αποψινών αναμετρήσεων, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Euroleague.
Οι απουσίες των σημερινών αναμετρήσεων
Ζάλγκιρις
- Ντοβίντας Γκιεντράιτς: Εκτός
Φενέρμπαχτσε
- Σκότι Γουίλμπεκιν: Εκτός
- Άρτουρς Ζάγκαρς: Εκτός
Παρί
- Ένζο Σάραβιν: Εκτός
- Λαμάρ Στίβενς: Εκτός
- Σεμπαστιάν Ερέρα: Εκτός
Βαλένθια
- Ζαν Μοντέρο: Εκτός
- Τσάμπι Λόπεζ Αροστέγκι: Εκτός
- Μπρανκού Μπαντιό: Εκτός
@Photo credits: eurokinissi, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
