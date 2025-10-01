Δείτε το ιατρικό δελτίο της Euroleague για τα αποψινά (1/10) παιχνίδια.

Συνολικά τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει η δεύτερη ημέρα (1/10) δράσης της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague, μετά την πρεμιέρα της Τρίτης (30/9).

Πιο συγκεκριμένα, η Μονακό υποδέχεται στις 20:30 τη Ζάλγκιρις, στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε την Παρί και στις 21:00 η Βιλερμπάν τη Βαλένθια. Δείτε ποιες είναι οι απουσίες των αποψινών αναμετρήσεων, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Euroleague.

Οι απουσίες των σημερινών αναμετρήσεων

Ζάλγκιρις

Ντοβίντας Γκιεντράιτς: Εκτός

Φενέρμπαχτσε

Σκότι Γουίλμπεκιν: Εκτός

Άρτουρς Ζάγκαρς: Εκτός

Παρί

Ένζο Σάραβιν: Εκτός

Λαμάρ Στίβενς: Εκτός

Σεμπαστιάν Ερέρα: Εκτός

Βαλένθια