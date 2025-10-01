Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά τη νέα αγωνιστική περίοδο της Euroleague, έχοντας σημειώσει τη νίκη μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96, ωστόσο δεν έχει περιθώριο για ξεκούραση καθώς πλέον έχει στραμμένη την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ, την Πέμπτη (2/10) στη Μαδρίτη.
Η τριάδα των διαιτητών που θα βρεθούν στην ισπανική πρωτεύουσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε γνωστή. Πιο συγκεκριμένα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Βοσνία).
Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 21:45.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός, Μιλουτίνοφ στο Gazzetta: «Ξέρω τον ρόλο μου στην ομάδα, θέλω να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους»
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Sold out το ντέρμπι της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ
- Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Μπαρτσελονα - Παρί Σεν Ζερμέν και όλη τη δράση Champions League και Euroleague