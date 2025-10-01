Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα

Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά τη νέα αγωνιστική περίοδο της Euroleague, έχοντας σημειώσει τη νίκη μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96, ωστόσο δεν έχει περιθώριο για ξεκούραση καθώς πλέον έχει στραμμένη την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ, την Πέμπτη (2/10) στη Μαδρίτη.

Η τριάδα των διαιτητών που θα βρεθούν στην ισπανική πρωτεύουσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε γνωστή. Πιο συγκεκριμένα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Βοσνία).

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 21:45.