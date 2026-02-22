Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, πανηγύρισε και αυτός με τη σειρά του για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό επί του Ολυμπιακού (68-79), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, πανηγύρισε και αυτός με τη σειρά του για την κούπα των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ έκανε ειδική αναφορά στον Έργκιν Άταμαν, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που φαίνονται οι παίκτες και ο προπονητής του «τριφυλλιού» και από πίσω παίζει το τραγούδι «Aman Aman».

Φυσικά το μήνυμα πήγαινε προς τον Τούρκο τεχνικό και για ακόμη μία φορά δείχνει στην πράξη την απόλυτη στήριξή του προς το πρόσωπό του, γράφοντας χαρακτηριστικά με τη σειρά του «Aman Aman» με πράσινα γράμματα.