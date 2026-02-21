Ξέσπασε ο Λεσόρ για τη ρατσιστική επίθεση: «Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας!»

Ο Ματίας Λεσόρ κατήγγειλε τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από οπαδούς του Ολυμπιακού, εξηγώντας ότι έγινε μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο Ματίας Λεσόρ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν ήχους μαϊμούς.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο ίδιος ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος σχολίασε το επίμαχο στιγμιότυπο στο Twitter, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι συνέβη μπροστά σε επίσημους φορείς. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας! Το μόνο που έκαναν ήταν να μου λένε να ηρεμήσω, ενώ αυτοί συνέχιζαν και έμειναν σε όλο το παιχνίδι… Και δεν ήταν μόνο ένας, αλλά 10-15 άτομα».

Όπως αναφέρεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού: «Πριν την έναρξη του αγώνα και κατά την είσοδο του Ματίας Λεσόρ στον αγωνιστικό χώρο, οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονταν πάνω από τη φυσούνα φέρονται να έκαναν ήχους μαϊμούς. Η ομάδα ενημέρωσε άμεσα τους διαιτητές για τη ρατσιστική επίθεση. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επαναλήφθηκε τόσο κατά την αποχώρηση του παίκτη στο ημίχρονο όσο και πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους».