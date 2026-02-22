Μήτογλου στο Gazz Floor LIVE by Novibet: «Θεωρώ ταιριάζω πάρα πολύ με τον Χέιζ-Ντέιβις»

Στο τι άλλαξε στον Παναθηναϊκό, όπως επίσης και στον Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του στο Gazz Floor LIVE by Novibet, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε αμέσως μετά το τέλος και τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Gazz Floor LIVE by Novibet και αναφέρθηκε στο τι άλλαξε στην ομάδα και μπήκε σε τροχιά αποτελεσμάτων.

Επίσης αναφέρθηκε και στην προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λέγοντας πως του ταιριάζει να παίζει μαζί του στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίνος Μήτογλου στο Gazz Floor LIVE by Novibet:

Για αρχή ευχήθηκε τα καλύτερα στον Παπαπέτρου για τον ερχομό του παιδιού του: «Να σου ζήσει το μωράκι σου να είναι υγιές, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Είναι πολύ όμορφο κεφάλαιο στη ζωή του τον Ιωάννη τον γνωρίζω τόσα χρόνια και του εύχομαι τα καλύτερα».

Για το διαφορετικό πρόσωπο που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός και τι άλλαξε: «Θεωρώ πως η άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μας βοήθησε πάρα πολύ γενικά και ενεργειακά και στην άμυνα και στην επίθεση. Θεωρώ εγώ προσωπικά ταιριάζω πάρα πολύ με τον Χέιζ-Ντέιβις. Γενικά η ενέργειά μας ήταν εκεί σε πάρα πολλές φάσει και το θεωρώ ότι το θέλαμε και το δείξαμε κιόλας ότι το αξίζαμε και το θέλαμε πιο πολύ, φάνηκε αυτό στο γήπεδο».

Για το τι έφταιγε και τι είπαν στα αποδυτήρια: «Δεν μπορώ να μεταφέρω τέτοιες λεπτομέρειες είναι προσωπικά. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτά που συζητήσαμε τα βγάλαμε πάρα πολύ στο γήπεδο και κυρίως ο ένας μεταξύ του αλλουνού, είναι η χημεία μεταξύ του συμπαίκτη πρώτα απ όλα, έξω απ’ το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο, λύθηκαν κάποια πάρα πολύ σημαντικά θέματα».

Για την αυτοπεποίθησή του: «Πάντα έχω αυτοπεποίθηση δεν επηρεάζομαι δεν διαβάζω ποτέ τι λένε, αρνητικά είτε θετικά. Κάθε φορά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Πιστεύω στη δουλειά, το θέμα αν θα βγει η δουλειά σου ή όχι και αν η ομάδα σου είναι στο φεγγάρι της και κερδίζει. Φυσικά ο στόχος είναι η ομάδα σου να κερδίζει και να κατακτά τίτλους. Όταν γίνεται αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι».