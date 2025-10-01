Ο Δημήτρης Οικονόμου θεωρεί πως τέτοια εποχή μετρούν μονάχα οι νίκες, σαν αυτήν κόντρα στην Μπασκόνια, αλλά και η πρόοδος που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός μέσα από αυτές.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με χαμόγελα και με την πρώτη νίκη στις αποσκευές του από τη Βιτόρια. Τελεία και πάμε παρακάτω. Η δεύτερη στροφή περιλαμβάνει Μαδρίτη και φέρνει τους Πειραιώτες πολύ πιο ήρεμους στο παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα καταγράψουν την 30ή του Σεπτέμβρη ως την ημερομηνία που η Μπασκόνια υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό. Τόσο νωρίς, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία πέραν από τη νίκη. Μονάχα να βγαίνεις, παράλληλα, καλύτερος στη διαδρομή.

Το αρχικό 4-19 του εξαλέπτου, εξανεμίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Και ναι, είναι λογικό εδώ που τα λέμε, αφού πολλοί παράγοντες συνηγορούν. Δε χρειάζεται να πούμε το πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο πιο γρήγορο έχει γίνει, σε πόσες περισσότερες κατοχές πηγαίνουν οι ομάδες, κάνοντας παράλληλα τις διαφορές να χτίζονται ή να χάνονται με την ίδια ευκολία. Ε, σε αυτό το κομμάτι προσθέστε και μερικές έξτρα σημειώσεις.

Πρώτον, η Μπασκόνια και με τον Γκαλμπιάτι στον πάγκο της δε θα αλλάξει το DNA της. Στην έδρα της θα τρέχει, πολλές φορές και αλόγιστα. Θα παίρνει σουτ στο τρανζίσιον, από τα εννέα μέτρα όπως ο Χάουαρντ. Κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των αντιπάλων να την τιθασεύσουν. Όχι πως το κάνει πάντοτε καλά βέβαια.

Δεύτερον, ο Ολυμπιακός επί 40 λεπτά στην Buesa, έκανε πολύ κακή χρήση των ομαδικών του φάουλ. Αφήνοντας την Μπασκόνια να τιμωρήσει τις κακές επιστροφές του και να βρίσκει σουτ ρυθμού, για παίκτες που σίγουρα δε θες να τον αποκτήσουν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το είπε άλλωστε, πως δεν ήταν πρόθεση της ομάδας του να παίξει ένα παιχνίδι 100+ πόντων στη Βιτόρια.

Τρίτον, τη δεδομένη χρονική στιγμή τα σκαμπανεβάσματα είναι ανεκτά. Θα ήταν αφύσικο να μην υπήρχαν, εκτός πια και αν ο Ολυμπιακός είχε απλώς την περσινή ομάδα με 1-2 προσθήκες. Δεν την έχει όμως πέρα για πέρα, αφού μετράει τους γκαρντ του και βγαίνει με δύο τον αριθμό, τον εξής έναν, Τόμας Γουόκαπ.

Γιατί μπορεί ο Σέιμπεν Λι να έδωσε κάποιες προσωπικές φάσεις, αλλά πόιντ γκαρντ δεν είναι και δεν μπορεί να τρέξει με τον ίδιο τρόπο την ομάδα, την ώρα που ο Κίναν Έβανς είναι τραυματίας και ο Φρανκ Νιλικίνα ακόμα δεν έχει προλάβει να συνηθίσει τα «ερυθρόλευκα» στην προπόνηση.

Κάθε παιχνίδι το κοιτάζεις με βάση τις συνθήκες. Υπ' αυτές, στις 30 Σεπτεμβρίου και μόνο που ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στην EuroLeague, ευχαριστημένος είναι. Αν υπάρχει λόγο να κοιταχτεί στον καθρέπτη και να αναλύσει τον αντικατοπτρισμό του, θα το αποφασίσει στο μέλλον, όχι ακόμα.

Γουόκαπ και Ντόρσεϊ φωνάζουν «παρών»

Το είδαμε στα φιλικά, το επισημάναμε στο Super Cup, ήρθε η επιβεβαίωση στη Βιτόρια. Ο Ολυμπιακός έχει τους Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πρώτος κουβάλησε μερικά ερωτηματικά γύρω από το όνομά του, μιας και προερχόταν από σοβαρό τραυματισμό στη μέση όλη την περσινή σεζόν. Κάτι που δείχνει πως ξεπέρασε και είναι εδώ, ανανεωμένος για τον Ολυμπιακό.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Μπασκόνια - Ολυμπιακός

Το πόσο κομβική παραμένει η παρουσία του στο σύστημα του Μπαρτζώκα, είναι περιττό να αναφερθεί. Η τριάδα στην οποία χτίστηκε αυτά τα χρόνια το μπάσκετ που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός, πατάει πάνω σε εκείνον, τον Βεζένκοβ και τον Φαλ. «Για να είμαι ειλικρινής, η συνεισφορά του Τόμας Γουόκαπ στην ομάδα μας είναι ανεκτίμητη» είπε ο ίδιος ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» στις δηλώσεις του. Παρότι δε συνηθίζει να στέκεται μεμονωμένα σε παίκτες.

Έχει άλλωστε τη μοναδική ικανότητα να γίνεται παράγοντας σε ένα ματς ακόμα και αν δε σκοράρει, τις φορές που η ομάδα μπορεί να τον καλύψει στον συγκεκριμένο τομέα. Το χθεσινοβραδινό ματς θύμισε λίγο ημιτελικό Κάουνας, όταν με μηδέν πόντους υπήρξε τόσο κομβικός απέναντι στη Μονακό.

Ο Γουόκαπ της Βιτόρια στήθηκε στο ποστ, στο κλασικό play του Ολυμπιακού με τις αρκετές παραλλαγές ως προς την εκτέλεση και άρχισε να μοιράζει τις ασίστ τη μία μετά την άλλη, φτάνοντας τις 8. Μέχρι που αποφάσισε να βάλει το τρίποντο... μαχαιριά, μετά από ντρίπλα.

Για τον Ντόρσεϊ έχουμε κάνει μεγαλύτερη κουβέντα αυτές τις ημέρες. Οι μνήμες από το EuroBasket είναι ακόμα νωπές, αλλά σίγουρα αποτυπωμένες στο μυαλό του για να δώσουν έξτρα πόντους αυτοπεποίθησης. Η εξομολόγησή του στην κάμερα της Nova, αποτελεί μια καλή υπενθύμιση προς όλους.

Και οι ίδιοι οι μπασκετμπολίστες απλοί άνθρωποι είναι. Με τις δικές τους έγνοιες, στεναχώριες, τα κάτω τους και το «προνόμιο» να κρίνονται τόσο αυστηρά από μεγάλη μερίδα κόσμου. Ο Ντόρσεϊ βρίσκεται εδώ και πλέον ο Ολυμπιακός τον θεωρεί υπεραπαραίτητο στην εξίσωσή του. Πολλές φορές πέρσι έχανε λεπτά από την εικόνα του στην άμυνα, παρά από την αστοχία στην επίθεση. Στη Βιτόρια υπήρξε το ίδιο δραστήριος μπρος και πίσω.

Όχι μόνο πίσω από τον Φουρνιέ, αλλά δίπλα του. Όχι μόνο μέχρι να επιστρέψει ο Έβανς ή μέχρι να ξαναμοιραστεί η τράπουλα με τον Νιλικίνα στο παρκέ. Είναι κομβικός και το δηλώνει!

Εν αναμονή της ισορροπίας στον Ολυμπιακό

Κακά τα ψέματα, στην EuroLeague φτάνεις να παίζεις «τελικούς» 30 Σεπτεμβρίου. Σχήμα υπερβολής, βέβαια, αφού Έλληνες είμαστε. Αλλά φανταστείτε ο Ολυμπιακός να πήγαινε με ήττα στη Μαδρίτη και να έπρεπε να αποφύγει το ενδεχόμενο του 0-2.

Κάτι που δεν απέφυγε η Ρεάλ, η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό γεμάτη άγχος και «πρέπει» μετά την ήττα στην Μπολόνια, η οποία ακολούθησε αυτής του τελικού στο Super Cup. Δεν είναι ώρα για το κουμπί του πανικού προφανώς, αλλά τρεις ήττες σε πέντε ημέρες για τη «βασίλισσα»; Ο Ολυμπιακός χαλάρωσε σε αυτήν τη διπλή αγωνιστική μετά τη νίκη του. Όχι στον βαθμό του να θεωρεί ασήμαντο το παιχνίδι με τη Ρεάλ φυσικά, αλλά η προίκα της πρώτης του νίκης λύνει τα χέρια.

Πήρε μια νίκη με τους σταρ του σε άστοχη βραδιά. Βεζένκοβ και Φουρνιέ έγραψαν αθροιστικά 2/13 τρίποντα. Ο πρώτος έχει την ποιότητα σε παιχνίδι που δεν είναι καλός, να γράψει 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και ένα μεγάλο σουτ που έκοψε τα... πόδια των Βάσκων. Ο δεύτερος πήρε όλες τις αποφάσεις στο φινάλε, εκεί που τον θέλει δηλαδή φρέσκο ο Ολυμπιακός. Και παίκτες να βάλουν την μπάλα στο καλάθι υπάρχουν και ένα σύνολο μαθημένο να παίζει με έναν τρόπο που δημιουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχοντας παράλληλα τον Μιλουτίνοφ... πύργο κάτω απ' το καλάθι. Για το επιθετικό ριμπάουντ που είναι «όπλο» στη φετινή βερσιόν των Πειραιωτών, μην πείτε ότι δεν τα λέγαμε...

Η ομάδα του Μπαρτζώκα πήρε ένα τέτοιο αλλοπρόσαλλο ματς πρεμιέρας, εντάσσει σταδιακά τους νέους του παίκτες και περιμένει. Ο Μπαρτζώκας έκανε μία νύξη στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι περιμένει να δει από τον Νιλικίνα, πάνω - κάτω όσα του δίνει ο Γουόκαπ στο παρκέ.

Ήταν δεδομένο ότι δε θα παίζουν μαζί, με τον Γάλλο να πηγαίνει αυτομάτως στη δεύτερη πεντάδα, που βασίζεται στην αθλητικότητα, τα μούσκουλα και τα στοπ τα οποία μπορεί να βάλει στον αντίπαλο. Εκεί όπου είναι κομβικό το πώς θα σουτάρουν οι Πίτερς και Γουόρντ για μια πιο ομαλή μετάβαση στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο τελευταίος πέτυχε γρήγορα ένα μακρινό σουτ και φούσκωσε τα δικά του πανιά της αυτοπεποίθησης.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε, βελτιώνεται, δεν έχει εμφανιστεί πλήρης, προοδεύει μέρα με τη μέρα και το ημερολόγιο, σήμερα, δείχνει 1η Οκτωβρίου. Τέτοια εποχή, μετράνε μόνο οι νίκες!