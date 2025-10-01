Γαλλικό... πηγαδάκι μετά το Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Νιλικίνα και Φουρνιέ τα είπαν με Λουβαβού-Καμπαρό (vid)
Ο Ολυμπιακός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα του σεζόν στην Euroleague αφού κατάφερε να πάρει το «διπλό» μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με το… δεξί στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως μπορείτε να δείτε και από το βίντεο του Gazzetta, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Φρανκ Νιλικίνα αλλά και ο Λουβαβού – Καμπαρό, είχαν την ευκαιρία να τα πουν σε ήρεμο κλίμα.
Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το βλέμμα του στο παιχνίδι της Μαδρίτης απέναντι στην Ρεάλ (2/11), με την οποία θα κλείσει τη διπλή αγωνιστική της πρεμιέρας στην Ισπανία.
Η γαλλική συνάντηση
🟣🤝🔴 Η Γαλλική συνάντηση των παικτών του Ολυμπιακού και της Μπασκόνια μετά τη λήξη της αναμέτρησης!!! 🇫🇷#olympiakosbc pic.twitter.com/ud2nMdssIA— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
