Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στη Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό, ο Νιλικίνα με τον Φουρνιέ και τον Καμπαρό είχαν την ευκαιρία να τα πουν. Αποστολή στην Ισπανία: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα του σεζόν στην Euroleague αφού κατάφερε να πάρει το «διπλό» μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με το… δεξί στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως μπορείτε να δείτε και από το βίντεο του Gazzetta, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Φρανκ Νιλικίνα αλλά και ο Λουβαβού – Καμπαρό, είχαν την ευκαιρία να τα πουν σε ήρεμο κλίμα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το βλέμμα του στο παιχνίδι της Μαδρίτης απέναντι στην Ρεάλ (2/11), με την οποία θα κλείσει τη διπλή αγωνιστική της πρεμιέρας στην Ισπανία.

Η γαλλική συνάντηση