Απίθανοι Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ: Πήραν μαζί 27 ριμπάουντ!

Ολυμπιακός: Απίθανοι Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, πήραν μαζί 27 ριμπάουντ!
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 96-102 στη Fernando Buesa Arena, χάρη στη σπουδαία δουλειά των Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ.
Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, μαζεύοντας συνολικά 43, εκ των οποίων τα 20 επιθετικά. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Σάσα Βεζένκοβ κατέβασαν μαζί τα 27 από αυτά! Ο Σέρβος σέντερ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 14 ριμπάουντ (7 επιθετικά και 7 αμυντικά) και τον Βεζένκοβ να ακολουθεί με 13 (8-5)!
