Απίθανοι Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ: Πήραν μαζί 27 ριμπάουντ!

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague, με τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να μαζεύουν μαζί τα 27 από τα 43 ριμπάουντ των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 96-102 στη Fernando Buesa Arena, χάρη στη σπουδαία δουλειά των Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, μαζεύοντας συνολικά 43, εκ των οποίων τα 20 επιθετικά. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Σάσα Βεζένκοβ κατέβασαν μαζί τα 27 από αυτά! Ο Σέρβος σέντερ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 14 ριμπάουντ (7 επιθετικά και 7 αμυντικά) και τον Βεζένκοβ να ακολουθεί με 13 (8-5)!