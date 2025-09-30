Παναθηναϊκός - Μπάγερν, Euroleague: Οπαδός του «τριφυλλιού» ζήτησε βήματα σε προσπάθεια του... Γιούρτσεβεν!
Η ένταση του γηπέδου είναι αυτή που πολλές φορές σε κάνει να παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου και να μην σκέφτεσαι απολύτως... νηφάλια και κάπως έτσι φαίνεται ότι την πάτησε ένα φίλος του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπάγερν.
Συγκεκριμένα, στα 4'30'' πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν προσπάθησε να πάρει την μπάλα κάτω από τη ρακέτα, αλλά ο πρώην συμπαίκτης του, Γκέιμπριελ, προσπάθησε να του την κλέψει και να βγάλει την άμυνα.
Ωστόσο, η κάμερα σε εκείνο το σημείο κατευθύνθηκε στην εξέδρα και «συνέλαβε» φίλαθλο του Παναθηναϊκού που ζητούσε... βήματα στην προσπάθεια του παίκτη του «τριφυλλιού».
Δείτε το αστείο στιγμιότυπο:
