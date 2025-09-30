Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τράβηξε τα βλέμματα στο Telecom Center Athens, λανσάροντας το νέο του look με ράστα μαλλιά.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025/26 μπροστά στον κόσμο του, που γέμισε το Telecom Center Athens.

Ωστόσο, εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, παρουσιάζοντας το νέο του look με ράστα μαλλιά! Ο Ισπανός φόργουορντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά έτσι στη Media Day των «πράσινων» και φαίνεται πως κράτησε το στιλ του και στο ματς με την Μπάγερν.