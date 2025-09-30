Παναθηναϊκός: Το νέο εντυπωσιακό look του Χουάντσο με μαλλιά ράστα!
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025/26 μπροστά στον κόσμο του, που γέμισε το Telecom Center Athens.
Ωστόσο, εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, παρουσιάζοντας το νέο του look με ράστα μαλλιά! Ο Ισπανός φόργουορντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά έτσι στη Media Day των «πράσινων» και φαίνεται πως κράτησε το στιλ του και στο ματς με την Μπάγερν.
