Η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια: Ποιοι έμειναν εκτός επιλογών
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο πρώτο παιχνίδι της φετινής EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στη 12άδα του ενόψει της πρεμιέρας.
Οι Φρανκ Νιλικίνα και Όμηρος Νετζήπογλου έμειναν εκτός αυτής. Οι 12 του Ολυμπιακού είναι οι: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.
Θυμίζουμε πως ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού και ταξίδεψε με την αποστολή στην Ισπανία ώστε να κάνει τις πρώτες του προπονήσεις μαζί με την ομάδα.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βιτόρια χωρίς τον τραυματία Κίναν Έβανς και τον Σακίλ ΜακΚίσικ.
Χάουαρντ, Νόουελ, Βιγιάρ, Ντιαλό, Σεντεκέρσκις, Λουβαβού-Καμπαρό,Σπανιόλο, Φόρεστ, Ντιόπ, Φρις, Γιοκσίμοβιτς και Σάμανιτς οι 12 της Μπασκόνια
