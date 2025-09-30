Ολυμπιακός: Προπόνηση στη Βιτόρια με «μαθήματα»
Λίγες ώρες απομένουν ώστε να αρχίσει η σεζόν του 2025-26 στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Μπασκόνια εκτός έδρας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για απόψε (30/9) στις 21:30.
Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν φτάσει από χθες στη χώρα των Βάσκων, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη πρωινή προπόνηση - χαλάρωμα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης. Μεταξύ άλλων μάλιστα, έγιναν... ιδιαίτερα μαθήματα για τους νέους κανονισμούς.
- Απ' ευθείας αποβολή προπονητή σε διακοπή αιφνιδιασμού και όχι μόνο: Όλες οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Euroleague
Υπενθυμίζουμε ότι η Euroleague ανακοίνωσε μία σειρά από αλλαγών στους κανονισμούς, με τους διαιτητές να αναμένεται να είναι πιο αυστηροί ως προς τις αποφάσεις που θα παίρνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό μετά τη Μπασκόνια είναι και αυτός στην Ισπανία, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη 2/10 στις 21:45.
Το «ξεμούδιασμα» του Ολυμπιακού στη Βιτόρια
💥 Η προπόνηση του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν την πρώτη του μάχη στην Ευρωλίγκα κόντρα στην Μπασκόνια!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
📍Αποστολή στην Ισπανία: @achilleas_mavro pic.twitter.com/9jXKqQqmja
