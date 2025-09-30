Πρεμιέρα για Gazz Floor και EuroLeague με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό Aktor σε διαβολοβδομάδα και... super αναλύσεις

Το Gazz Floor ανοίγει τα φώτα του τερέν του και είναι έτοιμο να υποδεχτεί την κορυφαία δημοσιογραφική του ομάδα. Σήμερα στις 16.15 γίνεται το τζάμπολ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε διαβολοβδόμαδα στη EuroLeague. Αναλύσεις hoopfellas, λαμπεροί καλεσμένοι, συνδέσεις όπου η μπάλα καίει! Είστε έτοιμοι για δράση;

Η αναμονή τελείωσε!

Μετά το... ζέσταμα που κάναμε με το Final Four του Άμπου Ντάμπι και το Eurobasket, είπαμε στο Gazzetta, να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σας και πλέον το Gazz Floor powered by Novibet θα είναι από σήμερα και κάθε Τρίτη - Πέμπτη (16.15-18.15) και κάθε Παρασκευή μετά τα τελευταία ματς της Euroleague, ΖΩΝΤΑΝΑ στο κανάλι μας στο YouTube, κάνοντας παρέα στους... Galacticos!

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης μαζί με τις Χριστίνα Κατσαμούρη και Ευτυχία Οικονομίδου θα φέρνουν στο... τερέν του στούντιο μας όλα τα ματς που αφορούν την επικαιρότητα

Ο Hoopfellas θα είναι στην παρέα μας με τις ξεχωριστές αναλύσεις του που έχει αγαπήσει τόσο πολύ το μπασκετικό κοινό!

Η πρεμιέρα του Gazz Floor συνάδει με την πρεμιέρα της φετινής Euroleague και βουτάμε κατευθείαν στα βαθιά! Διαβολοβδομάδα μπροστά μας με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να είναι έτοιμοι για τα δύσκολα!

Μείνετε συντονισμένοι για ρεπορτάζ και σύνδεση με τη Βιτόρια απ' όπου ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα μας βάλει στο κλίμα της πρεμιέρας. Από το News Room του Gazzetta ο Γιώργος Κούβαρης θα μας μεταφέρει όλα τα νέα του Παναθηναϊκού Aktor, ενώ ο Νίκος Καρφής αλλά κι ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μιλήσουν για την ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό της από το να φτάσει στον τελικό του Super Cup και τον Άρη που μπαίνει σε μια νέα εποχή!

Η πρεμιέρα του Gazz Floor στις 16.15 στο παρακάτω video: