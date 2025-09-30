Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο sold out της σεζόν, καθώς μόλις 100 εισιτήρια έχουν απομείνει για το ντέρμπι της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (12/10).

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις12 Οκτώβρη (19:00) για την Stoiximan GBL και το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο!

Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τα εισιτήρια από την Δευτέρα (29/11) και την Τρίτη (30/11) είχαν σχεδόν εξαφανιστεί!

Συγκεκριμένα, λιγότερα από 100 εισιτήρια απομένουνπρος πώληση για τον αγώνα της GBL League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς ο κόσμος των Πειραιωτών εξαφάνισε τα «μαγικά χαρτάκια» και το sold out είναι πλέον θέμα ωρών.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον 6ο παίκτη του στο μεγάλο ντέρμπι, με τους οργανωμένους μάλιστα να έχουν ετοιμάσει και ειδικές εκπλήξεις για κάποιους από τους παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.