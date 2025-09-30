Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν αυτός που πέτυχε τους πρώτους πόντους της Χάποελ Τελ Αβίβ στη EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπήκε για πρώτη φορά στην EuroLeague με τον Βασίλιε Μίτσιτς μπροστάρη. Ο Σέρβος γκαρντ, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Ισραηλινών, ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Μίτσιτς πήρε την μπάλα στην πρώτη κατοχή, στάθηκε και εκτέλεσε για τρεις, πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους της Χάποελ στη διοργάνωση.

Το πρώτο καλάθι του Μίτσιτς