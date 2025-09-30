Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Το πρώτο καλάθι των Ισραηλινών από τα χέρια του Μίτσιτς
Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπήκε για πρώτη φορά στην EuroLeague με τον Βασίλιε Μίτσιτς μπροστάρη. Ο Σέρβος γκαρντ, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Ισραηλινών, ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Μίτσιτς πήρε την μπάλα στην πρώτη κατοχή, στάθηκε και εκτέλεσε για τρεις, πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους της Χάποελ στη διοργάνωση.
Το πρώτο καλάθι του Μίτσιτς
That's a nice way to start the game Vasa! @HapoelTLVBC pic.twitter.com/DEAWYC4HQb— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.