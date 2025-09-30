Ρεάλ Μαδρίτης: Οριστικά χωρίς τον Μαλεντόν απέναντι στη Βίρτους
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τέο Μαλεντόν στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στη Βίρτους (30/9, 21:45), λόγω τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό, με τον ίδιο να μην ταξιδεύει με την αποστολή στη Μπολόνια.
Το νέο απόκτημα των Ισπανών δεν θα ενισχύσει την ομάδα, ενώ παράλληλα εκτός αποστολής έμεινε και ο νεαρός Ιζάν Αλμάνσα, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ.
Η δύσκολη και μακρά σεζόν-μαραθώνιος της EuroLeague ξεκινά με απουσίες για τη «Βασίλισσα», που δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα το διάστημα απουσίας του Μαλεντόν, και την Πέμπτη (2/10, 21:45) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη, για το δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας».
