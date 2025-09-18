Πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγο πριν την έναρξη της EuroLeague με τον τραυματισμό του Τέο Μαλεντόν.

Ο Τέο Μαλεντόν, το νέο απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης στα γκαρντ, τραυματίστηκε στον αριστερό προσαγωγό και ο χρόνος απουσίας του δεν είναι ακόμη σαφής.

Με την EuroLeague να ξεκινά σε λίγες μόνο μέρες, με την πρώτη αγωνιστική να είναι στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ρεάλ δεν γνωρίζει αν θα έχει τον Μαλεντόν στη διάθεσή της.

Στην πρεμιέρα οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν τη Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας (30/9, 21:45) και τη δεύτερη αγωνιστική υποδέχονται τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη (2/10, 21:45).

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική ομάδα είχε αποκτήσει τον παίκτη από τη Βιλερμπάν από τον περασμένο Ιανουάριο, ώστε να ενισχύσει την περιφέρειά της για τη σεζόν 2025-26. Ο 24χρονος εντάχθηκε στο ρόστερ της «Βασίλισσας», όμως φαίνεται πως θα αναβάλει για λίγο το ντεμπούτο του στην EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Τέο Μαλεδόν, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε κάκωση στον βραχύ προσαγωγό μυ του αριστερού μηρού. Η κατάστασή του παραμένει υπό εξέλιξη.»