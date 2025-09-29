Με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας έφυγε ο Ολυμπιακός, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό στο Ελ. Βενιζελος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Οι «ερυθρόλευκοι», μαζί με τους φιλάθλους που ακολούθησαν την αποστολή και τους εκπροσώπους του Τύπου, περίμεναν καρτερικά μέχρι να ανοίξει η πύλη και περίπου στις 18:10 αναχώρησαν για Βιτόρια.

Μάλιστα ο πιλότος, στην καθιερωμένη ενημέρωση πριν την απογείωση, είπε πως «θα πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να καλύψουμε την καθυστέρηση, ενώ έκλεισε λέγοντας «ελπίζω να σας φέρουμε γούρι».