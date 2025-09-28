Άταμαν: «Ξοδεύονται τόσα χρήματα στο ποδόσφαιρο για ένα πρωτάθλημα»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στράφηκε εναντίον του ποδοσφαίρου επισημαίνοντας τα υπέρογκα χρήματα που ξοδεύονται για την απόκτηση παικτών χωρίς να υπάρχει στο τέλος κάποιο αντίκρισμα:
«Έχουν καταστρέψει τα μέσα της χώρας, στην αθλητική κοινότητα. Υπάρχει μία τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τα πηγαίνουμε τόσο καλά στη EuroLeague, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ατζέντα. Οι πρόεδροι αλλάζουν επειδή οι ποδοσφαιρικές ομάδες αποτυγχάνουν. Κι όμως, το ενδιαφέρον όλων για το ποδόσφαιρο παραμένει έντονο» δήλωσε ο Άταμαν στο «S Spor» και συνέχισε:
«Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του οικονομία. Ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια αλλά δεν έρχονται επιτυχίες στην Ευρώπη. Η ομάδα μου, η Γαλατασαράι, έδωσε 80 εκατομμύρια για τον Όσιμεν κι όλα αυτά για να πάρει το πρωτάθλημα.
Το κριτήριο θα έπρεπε να είναι η επιτυχία στην Ευρώπη, να φτάσεις στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης έστω, όχι να πάρεις αναγκαστικά το τρόπαιο. Κι αυτό δεν έχει συμβεί. Η αντιπαλότητα και οι εντάσεις με τους διαιτητές, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δομή, όλοι συζητούν για τους διαιτητές».
