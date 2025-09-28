Ο Νιλικίνα αποχαιρέτησε την Παρτίζαν: «Μου υπενθυμίσατε γιατί ερωτεύτηκα αυτό το παιχνίδι»

Ο Φρανκ Νιλικίνα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, αποχαιρετώντας την Παρτίζαν με ένα ιδιαίτερο μήνυμα και εξηγώντας ότι θα κρατά πάντα μαζί του τις στιγμές του στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Παρτίζαν, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και φτάνοντας στην Αθήνα, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γάλλος πρώην NBAer αποχαιρέτησε την πρώην ομάδα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα στα social media, καθώς προχωρά στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα καθώς γράφω αυτό το μήνυμα, γιατί όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι αυτό είναι μέρος του ταξιδιού.

Grobari, σας ευχαριστώ! Με υποδεχθήκατε πραγματικά σαν ένας από εσάς και μου υπενθυμίσατε γιατί ερωτεύτηκα αυτό το παιχνίδι από την αρχή. Η αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ γίνονταν αισθητά κάθε βράδυ στην Beogradska Arena και σε κάθε "πεδίο μάχης". Θα είναι πάντα τιμή μου που φόρεσα τα χρώματά σας.

Στους συμπαίκτες μου, στους αδερφούς μου και σε όλη την ομάδα, σας ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε: τις μάχες, τα γέλια, τις θυσίες. "Δέσαμε" πραγματικά. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν.

Καθώς προχωρώ στο επόμενο βήμα της καριέρας μου, ήταν πραγματικά χαρά να αποτελώ μέρος αυτού του κεφαλαίου, το οποίο θα κουβαλώ μαζί μου και θα το θυμάμαι για πάντα.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη,

Φρανκ»