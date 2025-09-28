Η Dubai Basketball υποδέχεται την Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στη EuroLeague (30/9, 19:00), με πέντε παίκτες αμφίβολους για το ιστορικό πρώτο ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Dubai Basketball θα παρουσιαστεί με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρόστερ τη σεζόν 2025/26, έχοντας εξασφαλίσει πενταετές συμβόλαιο στη διευρυμένη EuroLeague των 20 ομάδων.

Η ομάδα από το Εμιράτο υποδέχεται την Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στη EuroLeague (30/9, 19:00) και ο Γιούριτσα Γκόλεματς καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ο Μαμ Τζαϊτέ τέθηκε νοκ άουτ λόγω σοβαρού τραυματισμού στο πρόσφατο φιλικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ άλλοι πέντε παίκτες είναι αμφίβολοι για τον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Πρόκειται για τους: Άλεκσα Αβράμοβιτς, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Νέιτ Μέισον, Κλέμεν Πρεπέλιτς και Ντουέιν Μπέικον.