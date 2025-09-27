Η EuroLeague έδωσε την ευκαιρία στους δύο νέους παίκτες του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς, να ανακαλύψουν την ελληνική κουζίνα.

Στη Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague, οι διοργανωτές προσέφεραν στους Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις.

Η γευστική εμπειρία ξεκίνησε με σπανακόπιτα. Ο Σορτς σχολίασε: «Έχει καλύτερη γεύση από ό,τι περίμενα. Θα βάλω 8/10, είναι υψηλός βαθμός για εμένα. Μου αρέσει το φαγητό». Από την πλευρά του, ο Χολμς ενθουσιάστηκε: «Χρειάζομαι δυο-τρεις από αυτές πριν από τα παιχνίδια. Θα βάλω 9/10. Θα έλεγα 10/10, αλλά περιμένω να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα φαγητά».

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της χωριάτικης σαλάτας. Ο Σορτς σχολίασε: «Είναι λίγο χαμηλότερα από το προηγούμενο για εμένα. Θα πω 6/10. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι σαλάτες». Ο Χολμς πρόσθεσε: «Δεν είμαι μεγάλος φαν των σαλατών, αλλά αυτή είναι πολύ καλή. Θα της δώσω 8/10».

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με το γαλακτομπούρεκο. Ο Σορτς παραδέχθηκε: «Πώς είναι το όνομά του; Δεν θα προσπαθήσω καν να το πω… Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, ελπίζω να είναι καλό. Πάρτε το μακριά, είναι 10/10 κι ας πήρα μόνο μια μικρή μπουκιά». Ο Χολμς το βαθμολόγησε επίσης με δεκάρι: «Αυτό είναι 10/10. Το χρειάζομαι, και θα αρέσει και στον γιο μου».