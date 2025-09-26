Παναθηναϊκός: Η φωτογράφηση των «πρασίνων» ενόψει του τζάμπολ
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την Media Day της Euroleague ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν όπου μεταξύ άλλων πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη φωτογράφηση.
Μάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα στα χέρια αλλά προτίμησε να την... πασάρει στον Ματίας Λεσόρ.
Μόνο που και ο Γάλλος σέντερ δεν ήθελε να την κρατήσει και είπε ότι πρέπει να την έχει κάποιος point guard και γι' αυτόν τον λόγο την έδωσε στον Τι Τζέι Σορτς.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της Euroleague
.@Paobcgr in full force! 💪☘️ pic.twitter.com/c08CY1kIPe— EuroLeague (@EuroLeague) September 26, 2025
