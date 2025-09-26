Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε στο «TELEKOM CENTER Athens» την Media Day της Euroleague και μαζί και την καθιερωμένη, ομαδική, φωτογράφηση.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την Media Day της Euroleague ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν όπου μεταξύ άλλων πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη φωτογράφηση.

Μάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα στα χέρια αλλά προτίμησε να την... πασάρει στον Ματίας Λεσόρ.

Μόνο που και ο Γάλλος σέντερ δεν ήθελε να την κρατήσει και είπε ότι πρέπει να την έχει κάποιος point guard και γι' αυτόν τον λόγο την έδωσε στον Τι Τζέι Σορτς.