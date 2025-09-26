Ανατροπή έχουμε στην υπόθεση της μεταγραφής του Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος, εν τέλει, ετοιμάζει βαλίτσες για Πειραιά, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό!

Το... σίριαλ της υπόθεσης του Φρανκ Ντιλικινά και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Ολυμπιακό συνεχίζεται, με μία ανατροπή να φαίνεται ότι αλλάζει την πλοκή όπου είχε πάρει τις προηγούμενες ημέρες το θέμα.

Παρά το γεγονός ότι το μεσημέρι της Πέμπτης οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν αν απομακρύνονται από τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, με τις δύο ομάδες ωστόσο, τον Ολυμπιακό και την Παρτίζαν, να έρχονται ξανά σε επαφή το βράδυ της ίδιας ημέρας και να φτάνουν στην οριστική συμφωνία.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε ένα ποσό μικρότερο από 300 χιλιάδες ευρώ και με αυτόν τον τρόπο ο Φρανκ Ντιλικινά γίνεται παίκτης του Ολυμπιακού, αφήνοντας πίσω τη θητεία του στην Παρτίζαν Βελιγραδίου.