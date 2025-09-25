Ο Αϊζέια Τόμας, «απάντησε» με έναν δικό του τρόπο στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα που ψάχνει για γκαρντ στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι είναι παρών και διαθέσιμος.

Ο Αϊζέια Τόμας, εδώ και χρόνια δεν αποτελεί μέρος του ΝΒΑ, ωστόσο, τα πεπραγμένα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Παρά τα 36 του χρόνια, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να ψάχνει την επόμενη επαγγελματική του στέγη και γιατί όχι, να περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο βραχύσωμος πλέι-μέικερ, που πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη χώρα μας, δείχνει ότι παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και μάλιστα δεν τους πέρασαν απαρατήτες οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν γκαρντ και μάλιστα άμεσα.

Ο έμπειρος Αμερικανός φρόντισε να εκφράσει το μεγάλο του ενδιαφέρον για αυτή τη θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού με τον δικό του τρόπο, φωνάζοντας «παρών» στα social media και συγκεκριμένα κάτω από την ανάρτηση του basketballmaniacs στο Instagram.

Ο Αϊζέια Τόμας πάντως την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη G League με τους Salt Lake City Stars και είχε μέσο όρο 29,1 πόντους και 5,6 ασίστ, ενώ σε 556 συμμετοχές στο ΝΒΑ ο Αμερικανός γκαρντ «μετράει» 17,5 πόντους και 4,8 ασίστ.