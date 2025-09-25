Ευχάριστα νέα για τον Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση!
Ο Ακίλε Πολονάρα έχει αποδείξει ότι είναι ένας πραγματικός μαχητής και παρόλες τις δυσκολίες που του έχει παρουσιάσει η ζωή, αυτός βάζει τα δυνατά του και μας δείχνει ότι είναι νικητής.
Αυτή τη φορά, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από story του, η μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν επιτυχημένη, με τον Ιταλό να διαδίδει τα καλά νέα, δίνοντας παράλληλα το μήνυμα ενόψει της συνέχειας.
Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία selfie από το κρεβάτι, γράφοντας: «Όλα καλά».
Το story του Πολονάλαρα
