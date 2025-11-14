Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τη Euroleague και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πλούσιο σε μπάσκετ, αλλά και σε ποδόσφαιρο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 να συνεχίζουν δυναμικά.

Πριν όμως, στις 14:00, οι Galacticos θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα κι όχι μόνο. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τη Stoiximan Super League, έχοντας στην παρέα τους με συνδέσεις τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Από τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα στη Πολωνία και τη Γερμανία που θα μεταδοθεί στις 21:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 1, αλλά και εκείνες του Λουξεμβούργου με τη Γερμανία (Nova Sports 3) και της Κροατίας με τα Νησιά Φερόε (Nova Sports Start) που θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Αναφορικά με το μπάσκετ, η 11η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με πέντε αναμετρήσεις. Αρχικά στις 18:00 η Ντουμπάι θα φιλοξενήσει την Ζάλγκιρις (Nova Sports Start), στις 19:00 η Αναντολού Εφές υποδέχεται στη Κωνσταντινούπολη τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 5), ενώ στις 21:00 η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Βιλερμπάν (Nova Sports 6). Λίγο αργότερα στις 21:30 ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 4).

Τέλος, στις 22:45 έρχεται το Gazz Floor powered by Novibet, για όλα τα νέα από τον χώρο της Εuroleague και το ρεπορτάζ από τη νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και από τον αγώνα του Ολυμπιακού που θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας