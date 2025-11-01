Η Βίρτους επικράτησε με 102-83 της Τρέντο και ανέβηκε στο 4-1 στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Τρέντο εκτός έδρας η Βίρτους. Η ομάδα του Ιβάνοβιτς εντυπωσίασε επιθετικά και επικράτησε με 102-83. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-1 στη βαθμολογία ρίχνοντας την Τρέντο στο 3-2.

Για τους νικητές ο Μόργκαν σταμάτησε στους 17 πόντους και ο Έντουαρντς είχε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Μπαχιέγε τελείωσε με 13 πόντους και ο Γιακιμόφσκι πρόσθεσε 12 πόντους.

Πλέον η ομάδα της Μπολόνια στρέφει την προσοχή της στο ματς με τη Βαρέζε στις 4 Νοέμβρη, αλλά και στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μπασκόνια για τη Euroleague δύο μέρες αργότερα.