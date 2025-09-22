Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Ο Ακίλε Πολονάρα απάντησε στο βίντεο με τις ευχές που του είχε ετοιμάσει η EuroLeague, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την επιστροφή του στα παρκέ.

Η EuroLeague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Πολονάρα, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε απάντησή του μέσω των social media, ο 33χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και δήλωσε έτοιμος για την επέμβαση που τον περιμένει. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο διεθνής φόργουορντ που πάσχει από λοιμώδη λευχαιμία ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Τι είπε ο Πολονάρα:

«Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».