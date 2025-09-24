Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στην Αθήνα το πρώτο γκρουπ παικτών από την Αυστραλία
Μετά από ένα επιτυχημένο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αυστραλία, έφτασε πλέον η ώρα της επιστροφής. Το πρώτο γκρουπ της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR γύρισε στην Αθήνα.
Το δεύτερο, στο οποίο είναι ο κύριος όγκος των παικτών αλλά και ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, αναμένεται να πατήσει Ελλάδα απόψε (24/9) το βράδυ. Αμφότερα τα γκρουπ είχαν αναχωρήσει μαζί από το Σίδνεϊ, ωστόσο το δεύτερο γκρουπ έμεινε περισσότερο στο Ντουμπάι κατά την επιστροφή.
Υπενθυμίζουμε ότι πλέον οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την έναρξη της Euroleague, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (30/9, 21:15) με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens.
